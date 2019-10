Infortunio Mario Rui, l’esito degli esami non fa felice i tifosi. Ecco le ultime

Infortunio per Mario Rui è più grave del previsto. Il terzino portoghese, si è sottoposto ad esami medici. L’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro

L‘infortunio di Mario Rui rimediato nella gara di Champions è più grave del previsto. il terzino portoghese salterà la gara contro il Torino di Mazzarri. Il terzino del Napoli si è sottoposto ad esami medici per fare luce sull’infortunio: l’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana, si legge sul sito del Napoli. Il portoghese salterà dunque Torino-Napoli in programma questa domenica alle ore 18 e sfrutterà la sosta del campionato per recuperare.