Italia-Inghilterra: Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli al ‘Maradona’

Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli al ‘Maradona’ prima di Italia-Inghilterra, partita valevole per le qualificazioni agli Europei

Si avvicina Italia-Inghilterra, prima partita per le qualificazioni a Euro 2024. A cantare l’inno di Mameli è stato designato Gigi D’Alessio, illustre cantante napoletano che ha venduto all’incirca 27 milioni di dischi e che rappresenterà nel modo migliore la città di Napoli. La gara tra gli Azzurri e i Britannici si giocherà giovedì 23 marzo alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà l’esordio nel girone C per gli azzurri che sono reduci dalla delusione per il Mondiale perso nel play-off contro la Macedonia del Nord.

Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli prima di Italia-Inghilterra

La squadra di Roberto Mancini, dopo la delusione Mondiale, ha trovato una piccola gioia col passaggio alla fase finale della Nations League e, ora, vuole conquistare la qualificazione agli europei che si svolgeranno in Germania. Lì dove l’Italia conquistò l’ultimo Mondiale della propria storia nel 2006.

Tra le fila dei partenopei sarà assente Giacomo Raspadori per infortunio, mentre è probabile che Roberto Mancini chiami Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano ed Alex Meret per la partita tra Italia ed Inghilterra. Saranno loro a rappresentare la capolista nel match valevole per le qualificazioni agli Europei.