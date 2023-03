Italia-Inghilterra, Padovan: “Non capisco alcune scelte di Mancini”

Giancarlo Padovan non capisce alcune scelte di Mancini a proposito delle convocazioni per Italia-Inghilterra

È arrivato il giorno di Italia-Inghilterra. Stasera alle 20.45 gli azzurri di Roberto Mancini ospiteranno gli inglesi di Gareth Southgate nella gara valevole per il primo turno delle qualificazioni ai prossimi Europei del 20125. Nel suo articolo per calciomercato.com, Giancarlo Padovan scrive di non aver condiviso alcune scelte di Roberto Mancini: “Anche se abbiamo litigato molte volte, in alcuni casi pure pubblicamente, sono un estimatore di Mancini e l’ho sostenuto sia prima dell’Europeo vinto, sia dopo il Mondiale fallito. Tuttavia, in questa occasione, anch’io sono in difficoltà nel condividere le scelte compiute. Mancano gli attaccanti? Vero, però è stato proprio Mancini a giocare anche senza un nove autentico, ricorrendo al centravanti che non dà riferimenti”.

Padovan non è d’accordo con alcune mancate convocazioni per Italia-Inghilterra

“Nel particolare, siamo davvero convinti che Retegui sia meglio di Kean e Pinamonti (non convocati) o di Mulattieri (è con l’Under 21), autore di dieci gol in serie B? Zaniolo non poteva essere convocato? E poi a centrocampo, perché ignorare Locatelli e Fagioli per privilegiare due calciatori in fase nettamente calante come Verratti e Jorginho? Ci sarebbe, infine, la questione Udogie che andava prelevato senza indugio dall’Under 21 per sostituire l’infortunato Dimarco. Chiamare Emerson Palmieri ha poco senso”, ha aggiunto Padovan.