Scudetto Napoli, 5 ragazzi da Mantova con la maglia di Osimhen: “Tifiamo altre squadre ma voi ci avete fatto innamorare”

Lo scudetto del Napoli conquista anche i cuori di 5 ragazzi di Mantova: giro in città con la maglia di Osimhen e poi la lettera.

Il Napoli si appresta a vincere lo scudetto dopo 33 anni e la città è in delirio. Ma la magia della squadra azzurra non si ferma solo ai confini campani, come dimostra il racconto del fotografo Sergio Siano che ha immortalato cinque giovani ragazzi con la maglia di Osimhen, provenienti da Mantova.

Il loro entusiasmo per la bellezza e il calore della città partenopea è palpabile, tanto da aver scritto una lettera al fotografo ringraziandolo per aver immortalato quel momento di felicità. In essa si legge di un viaggio studio, organizzato dal loro docente di cucina napoletano, Luigi Manzo, che li ha conquistati con la bellezza della città e il carattere del popolo napoletano.

Nonostante non siano napoletani e tifino altre squadre, i ragazzi hanno deciso di omaggiare Napoli e il suo idolo, Osimhen, indossando con orgoglio la maglia azzurra. La loro storia dimostra come il calcio possa unire le persone, superando le barriere geografiche e le appartenenze di tifo.

La lettera dei 5 ragazzi di Mantova fotografati con la maglia di Osimhen

«Siamo in viaggio studio, avendo un docente, Luigi Manzo, napoletano che insegna cucina. Ci ha invogliato a scegliere Napoli come meta sia per l’aspetto culinario che per la bellezza della città e per il calore del popolo napoletano.

Abbiamo sin da subito appreso l’amore e l’attaccamento alla maglia dei napoletani e visto il campionato che sta conducendo, il modo di giocare, l’ambizione è la voglia di dimostrare della squadra sia in Italia che in Europa ci ha fatto venire voglia di omaggiare questa città e il loro idolo.

Inoltre, non siamo Napoletani, ma veniamo da Mantova e tifiamo altre squadre, ma comunque indossare i colori di questa città è stato un onore. Ci congratuliamo in anticipo con questa Società per questa annata che sta disputando».