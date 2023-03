Bargiggia: “Ho delle notizie molto serie sul futuro di Osimhen”

Paolo Bargiggia esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Il giornalista sportivo specializzato in calciomercato, Paolo Bargiggia, ha recentemente risposto alle critiche di alcuni opinionisti del canale televisivo 7 Gold riguardo al futuro di Victor Osimhen, attuale attaccante del Napoli. Nonostante Bargiggia abbia sostenuto più volte che il futuro del calciatore sarà lontano dalla squadra campana, Osimhen stesso ha dichiarato ai microfoni di Elegebete Tv Sports di non escludere la possibilità di restare a Napoli. “Napoli è un Paese! C’è un sentimento e una sensazione diversa da qualsiasi altro posto“, ha dichiarato il nigeriano. “Quando vai a giocare lì, capisci perché tanti giocatori ci restano per tanti anni e non vogliono più andare via. Il modo in cui i tifosi dimostrano il loro amore è incredibile”.

Nonostante le parole di Osimhen, durante una puntata di Diretta Mercato su 7 Gold, gli ospiti hanno ricordato a Bargiggia che il calciatore ha espresso il desiderio di approdare in Premier League in passato. Il giornalista ha risposto affermando di avere “fonti molto serie” che gli suggeriscono che ci siano “grandi movimenti” riguardo all’attaccante nigeriano, e che il Napoli dovrà solo decidere a chi cederlo e a quale prezzo. Anche se il mercato calcistico è spesso imprevedibile, Bargiggia ha sottolineato la sensazione che Osimhen abbandonerà il club partenopeo.

“Osimhen ha detto che non vuole lasciare il Napoli? In passato però ha affermato altro (il riferimento alle parole del nigeriano sulla Premier League, ndr). Ho delle fonti molto serie che, naturalmente, non posso rivelare. Ci sono dei grandi movimenti sull’attaccante. Il Napoli deve decidere solo quanto chiedere e a chi cedere il giocatore. Poi si sa, il calciomercato è spesso imprevedibile. Ma la sensazione è che andrà via…”.