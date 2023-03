“Osimhen superstar del Napoli, firma un mega contratto con uno sponsor”

Victor Osimhen ha firmato un nuovo contratto di sponsorizzazione con la Pz Industries, sarà ambasciatore del marchio Dettol.

Osimhen è una star della Nigeria ed in questi giorni il giocatore è impegnato con la sua Nazionale. I media africani stanno seguendo con grandissima attenzione tutto quello che fa il calciatore.

Prima di arrivare nel ritiro della Nigeria, Osimhen ha avuto degli appuntamenti commerciali, come fanno sapere i media nigeriani: “Victor Osimhen, stella delle Super Aquile e del Napoli, ha firmato un mega contratto di sponsorizzazione con PZ Industries come ambasciatore del marchio Dettol, succedendo al suo connazionale Odion Ighalo come nuovo ambasciatore dell’azienda”.

“Sono emozionato, orgoglioso e onorato di far parte della grande famiglia Dettol“, ha dichiarato Osimhen, probabilmente uno degli attaccanti più in forma del momento in Europa.

Con 25 gol in tutte le competizioni con il Napoli, il 24enne dovrebbe caricarsi sulle spalle le speranze dei tifosi nigeriani nella partita di qualificazione alla Coppa d’Africa di questo fine settimana contro la Guinea Bissau.

Arrivato a Lagos martedì per un evento commerciale, subito dopo la cerimonia di presentazione è volato ad Abuja per unirsi ai suoi compagni di squadra in vista dell’importantissima partita che si terrà allo stadio nazionale Moshood Abiola di Abuja.

La seconda tappa del doppio confronto si svolgerà il 27 marzo all’Estadio 24 de Setembro di Bissau. Le vittorie in entrambe le partite aiuteranno i tre volte campioni d’Africa a prenotare il loro biglietto per la biennale festa del calcio africano che sarà ospitata dalla Costa d’Avorio il prossimo anno.