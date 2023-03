Caressa accende il dibattito: “Pallone d’oro a Osimhen se…”

Fabio Caressa esalta Victor Osimhen, attaccante del Napoli che sta trascinando gli azzurri in Serie A e Champions League.

Fino ad ora Osimhen ha realizzato 25 gol con la maglia del Napoli, diventando determinante sia per la corsa scudetto, sia per la qualificazione del Napoli ai quarti di Champions League. Il nigeriano è conteso dai top club europei, col Chelsea e soprattutto il Manchester United, pronti a fare follie pur di prendere il giocatore a fine stagione, anche se De Laurentiis vuole fare di tutto per tenerlo a Napoli.

Ma Osimhen è cresciuto così tanto che Fabio Caressa lo candida addirittura al Pallone d’oro. Il giornalista durante una puntata di Sky Calcio Show ha detto: “Se il Napoli dovesse vincere la Champions League non glielo diamo il pallone d’Oro a Osimhen? Comunque il Napoli è un patrimonio del calcio italiano e la miglior vetrina possibile per il nostro campionato. Ma Osimhen è davvero straordinario, ma che stagione sta facendo? Siamo tutti innamorati di lui e del Napoli. Voglio vedere e rivedere i suoi gol. Sto diventando pazzo di lui, mi piace davvero troppo. Mi piace anche fisicamente? Sì“.