Pellegatti che sferzata al Napoli: “C’è chi festeggi, attenti al Milan”

Carlo Pellegatti commenta la sfida tra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale di Champions League prima al San Siro e poi al Maradona.

L’urna di Nyon ha messo di fronte Milan e Napoli per i quarti di finale di Champions League. Una sfida che durante il mese di aprile si ripeterà per 3 volte, sia in Serie A che in Champions League.

L’attesa è tanta, con le due tifoserie che sognano di superare il turno e di accedere alle semifinali di Champions League, dove potrebbe esserci l’Inter di Simone Inzaghi che deve però battere il Benfica.

Della sfida tra Milan e Napoli ha scritto Carlo Pellegati, giornalista e tifosi rossonero che punge i tifosi del Napoli: “Da qualche parte leggo che molti, in altre contee e con altri colori, festeggiano già il passaggio del turno. Altri si immaginano presto protagonisti di inseguimenti mirabolanti ai danni del Milan. Fino a giugno, è meglio stare uniti, tacere, aspettare. Entrare in campo loro e in tribuna concentrati, emozionati e positivamente arrabbiati noi. Già e accaduto una volta che, nelle piscine di un hotel di Atene, qualcuno posasse, i giorni prima, con una finta Coppa dei Campioni. È finita 4-0… ma per noi. Per il Milan!“