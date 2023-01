Franco Ordine voleva portare il fallo di Tomori nelle scuole, oggi punge Saviano.

Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Napoli-Juventus e ha lanciato una stilettata a Roberto Saviano per la questione complotto anti Napoli.

Napoli-Juve e Roberto Saviano sono stati questi i temi dell’intervento del giornalista Franco Ordine ai microfoni di Radio Punto nuovo.

“Il campionato è ancora lunghissimo, ma venerdì sera potremo avere quasi un dato definitivo sul campionato. Se il Napoli porta a casa i tre punti con la Juventus, non significherebbe che i giochi sarebbero chiusi, però potrebbe concedersi qualche distrazione di qui alla fine del campionato. A differenza delle inseguitrici, che non potrebbero mai distrarsi e questo è ai limiti dell’impossibile. Il Napoli è stato una Formula 1 in questo campionato: devi soltanto riconoscere la forza e la bellezza della marcia degli azzurri. Ora è ancora presto, ma ripeto: questa settimana può essere già indicativa. L’unica incognita in casa Napoli è come si riprenderà in Champions League”.

Ordine non ha risparmiato una bordata inutile a Saviano: “Il rigore dato al Napoli? Per fortuna che l’ha sbagliato Politano, altrimenti già avrei avuto il titolo pronto: ‘Spira il Vento del Sud…’ (ride ndr).

Ordine ha poi aggiunto: Gli scontri tra ultras? La questura di Arezzo era preparata ad un evento del genere. Non chiamiamole tifoserie, sennò facciamo un danno a quelle vere di Napoli e Roma. Sui social si erano dati appuntamento per lo scontro in autostrada, almeno stando alle prime indiscrezioni. Hanno fatto bene quelli della Polizia Stradale a scortare i tifosi del Napoli che hanno partecipato a questa baraonda, individuandoli già sul posto. Occorrono provvedimenti molto severi ora. Non parlo di porte chiuse, ma di provvedimenti di natura civile e penale nei confronti di quelli che hanno partecipato. Penalizzare i 70mila del Maradona che erano a casa durante gli scontri sarebbe una tremenda ingiustizia!“.

Il fallo di Tomori grida ancora giustizia

Le parole di Franco Ordine a dirla tutta non ci sono piaciute, in particolar modo la tilettata a Saviano se la poteva risparmiare considerando tutte le “sviste “arbitrali che fino ad oggi hanno favorito la Juventus e il Milan. Proprio Ordine voleva portare nelle scuole l’intervento di Tomori su Ikonè.

Dai video diffusi in rete, è chiaro ed evidente il tocco di Tomori sulla gamba di Ikoné, talmente palese da far gridare allo scandalo. Ed invece quel rigore contro il Milan non è stato concesso ed alla fine i rossoneri quella partita l’hanno pure vinta (con un altro contatto sospetto di Rebic su Terracciano), lasciando il Milan a otto punti dietro al Napoli.