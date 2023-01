Napoli – Juve ad alto rischio: Il ministro dell’interno ha preso una decisione

La sfida Napoli – Juve ad alto rischio, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interviene per evitare scontri.

Il prossimo incontro di calcio tra Napoli e Juventus, previsto per il 13 gennaio al Maradona di Fuorigrotta, è stato indicato come ad “alto rischio” dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. A seguito degli scontri avvenuti tra gli ultras di Napoli e Roma, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha richiesto un ulteriore approfondimento della situazione con la possibilità di adottare misure più severe. L’aggiornamento sarà discusso nella prossima riunione in programma dopodomani.

Napoli, l’ira di De Laurentiis per gli scontri tra ultras

Il Napoli ha rotto il silenzio in seguito agli incidenti avvenuti in autostrada tra i tifosi del club e quelli della Roma. In una dichiarazione, il club di Aurelio De Laurentiis ha condannato fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni “presunti tifosi” che hanno creato pericoli e disagi per i veri appassionati di calcio e hanno terrorizzato persone che erano completamente estranee al tifo calcistico.

Il Napoli ha espresso il desiderio che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, prenda iniziative appropriate e radicali per estirpare i facinorosi dagli stadi, come è stato fatto con successo in Inghilterra negli anni ’80. Ha affermato che non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi, e che ci deve essere una “tolleranza zero” nei confronti di questo comportamento.