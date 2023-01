Lo Juventino Bosco punge il Napoli: “Spalletti conosce il sistema per affondare gli azzurri”

Il giornalista di TuttoJuve Andrea bosco, nel suo editoriale lancia una stilettata a Spalletti in occasione della sfida Napoli-Juventus.

Andrea Bosco, giornalista e tifoso della Juventus, ha scritto un editoriale su TuttoJuve che discute il prossimo incontro contro il Napoli. Bosco osserva che il Napoli è ancora in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio, ma ha cambiato il suo stile di gioco e atteggiamento rispetto alle prime partite della stagione. Inoltre, osserva che l’allenatore del Napoli, Spalletti, è stato agitato durante le conferenze stampa e che alcuni tifosi del Napoli sono preoccupati per complotti contro la squadra.

Nervoso Spalletti in conferenza stampa. Ecco: questo è il sistema per far affondare il Napoli. Squadra ancora con ampio vantaggio in classifica (7 punti sulla coppia Juventus – Milan) ma certamente diversa, nel gioco e nell’atteggiamento rispetto a quella meravigliosa che aveva dominato la prima parte della stagione: prima della (coatta) sosta Mundial.

Se Spalletti polemizza con i giornalisti per “cambi“ (lana caprina) è un brutto segno. Se la tifoseria teme complotti ai danni del Napoli, siamo ad un film già visto: lo storico vittimismo. Giochi a calcio il Napoli, giochi come sa, e lo scudetto sarà suo”.

Bosco aggiunge che il Napoli non dovrebbe preoccuparsi del Milan, che è stato recentemente superato dalla Roma, o della Juventus, che ha giocato un calcio poco fluido ma efficace nelle ultime partite. Conclude dicendo che la Juventus non ha subito molti gol nelle ultime otto partite e ha vinto le ultime otto partite.

“Non può impensierirlo un Milan che si è fatto rimontare da una Roma che Mourinho continua a mandare in campo in maschera. Non può impensierirlo la Juventus che oggettivamente gioca un calcio poco fluido benché cinico e fruttifero. Ma è anche una Juve che da otto giornate non prende gole che ha vinto le ultime otto in calendario…”.

Bosco ha lanciato una sottile provocazione al Napoli attraverso il suo editoriale, sperando di destabilizzare l’ambiente e ottenere un vantaggio per la Juventus. Tuttavia, il Napoli di Spalletti è abbastanza forte da resistere a queste provocazioni e continuare a giocare al meglio delle proprie capacità, nonostante gli sforzi di Bosco per destabilizzarli.