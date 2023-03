Salvione: “De Laurentiis ha detto una cosa importantissima, ma è passata sotto silenzio. Vi spiego”

Pasquale Salvione sottolinea l’importanza delle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine del premio Bearzot.

Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto al programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Salvione ha espresso il suo giudizio sulle dichiarazioni di Spalletti e De Laurentiis, fatte durante il Premio Bearzot.

Per quanto riguarda Spalletti, Salvione ha sottolineato l’importanza del momento che il Napoli sta vivendo e la necessità di coglierlo. Il traguardo in campionato è a portata di mano, ma non ancora raggiunto, e in Champions c’è la possibilità di fare la storia. Salvione ha inoltre evidenziato come il presidente De Laurentiis abbia sottolineato la volontà della società di aprire un nuovo ciclo, non considerando il passato come un punto d’arrivo.

“Spalletti mi sembra aver sottolineato, nuovamente, l’importanza del momento che il Napoli sta vivendo. Ha affermato l’irripetibilità di certi momenti, e la necessità di coglierli. Il traguardo in campionato, difatti, è a portata di mano, ma non ancora raggiunto. In Champions, inoltre, c’è la possibilità di fare la storia. Fino a quando non sarà detta la parola fine di questa stagione, ci sarà da portare a termine quella che è una missione per gli azzurri. Inoltre, anche le parole del presidente sono state importanti.

De Laurentiis ha voluto sottolineare come la gestione di questo Napoli stia per giungere ad un momento importante. In tal senso, mi pare ci sia la volontà, da parte della società, di poter aprire un ciclo, non considerando quanto sinora fatto come un punto d’arrivo”.

In merito all’esordio di Retegui, Salvione ha criticato la polemica sugli oriundi e ha sottolineato la necessità di valutare le qualità dei calciatori in diverse occasioni, prima di giudicarli. Nonostante l’esordio non sia stato eccezionale, il fatto che abbia segnato un gol dovrebbe essere un punto a favore del giocatore.

Infine, Salvione ha commentato le ripercussioni di un doppio successo nel derby come quello della Lazio. La situazione delle due squadre è molto diversa: la Lazio occupa la seconda posizione e ha vinto molti degli scontri diretti che ha giocato, mentre la Roma ha ancora dubbi sulla permanenza di Mourinho e difficoltà finanziarie da affrontare. Nonostante ciò, entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions e per un successo in Europa League.