Bernardeschi: “Il Napoli non sta facendo nulla di speciale, lo abbiamo fatto prima noi alla Juve”

Bernardeschi su Juventus e Napoli: “Il Napoli sta facendo quello che abbiamo fatto noi alla Juve. E su Kvaratskhelia…”.

In un’intervista a TLN Soccer, l’ex bianconero Federico Bernardeschi ha espresso solidarietà alla Juventus per le vicissitudini extra campo che ha dovuto affrontare quest’anno:

” Quello in corso è un campionato strano per la Juventus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini e questa è stata una bella mazzata per la squadra. Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi. Queste cose non fanno piacere ma si sono ritirati su molto bene. La Juve ha un dna, un carattere particolare e non è facile da buttare giù. Le risposte le sta dando e continuerà a darle fino alla fine. Quello che è certo è che la Juve darà del filo da torcere a tutti”.“.

Bernardeschi ha poi elogiato il Napoli, definendolo una grande squadra con top player e facendo un paragone con la Juventus: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Una grande squadra, con top player. Ha fatto molto bene negli ultimi anni e si meritano tutto il successo che stanno avendo. Il Napoli fino a questo momento sta facendo un qualcosa che anche noi alla Juve avevamo fatto”.

Bernardeschi ha anche fatto un complimento speciale al giovane giocatore Kvaratskhelia, definendolo un fuoriclasse. La sua intervista è stata molto apprezzata dai tifosi di entrambe le squadre e dal mondo del calcio in generale.

“Kvaratskhelia è un giocatore fuori categoria! Le altre che stanno dietro il Napoli sono grandi squadre, le romane, le milanesi…e’ un bel duello quello per la lotta Champions”.