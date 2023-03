“Kvaratskhelia va alla Juve” arriva la risposta di Varriale é uno spettacolo

Kvicha Kvaratskhelia alla Juve in caso di Champions League è una voce di calciomercato lanciata negli ultimi giorni.

Kvicha Kvaratskhelia attaccante del Napoli sta disputando un’ottima stagione, arrivando in doppia cifra sia di assist che di gol. I top club europei sono già messi in fila per cercare di strapparlo al Napoli.

Si stima che il cartellino di Kvaratskhelia valga almeno 100 milioni, una mega plusvalenza per il Napoli che solo lo scorso anno lo ha prelevato a 10 milioni di euro.

Negli ultimi giorni Kvaratskhelia è stato accostato alla Juve, club che di certo non naviga in ottime acque, anche dal punto di vista finanziario. Eppure molti media del nord continuano a battere questa notizia.

Una di queste notizie è stata commentata anche da Enrico Varriale che ha detto: “Come è consuetudine quando c’è la sosta del campionato proloferano improbabili indiscrezioni, fake news e autentiche ca****e. Questa però le batte tutte”.

Va ricordato che il Napoli è vicino al rinnovo di Kvaratskhelia, con il giocatore che raddoppierebbe il suo ingaggio attuale. In questo modo Aurelio De Laurentiis vuole blindare il calciatore e tenerlo in azzurro ancora a lungo. Il presidente azzurro vorrebbe tenere a Napoli anche Victor Osimhen, giocatore che piace moltissimo in Premier League.