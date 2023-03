SKY: “Il Napoli blinda Kvaratskhelia. Rinnovano altri due big”

SKY rivela che il Napoli blinda Khvicha Kvaratskhelia. Insieme a lui rinnovano altri due big della compagine azzurra

Il Napoli non si lascia scappare Khvicha Kvaratskhelia. L’esperto di mercato della redazione di Sky Sport Luca Marchetti lo afferma a Radio Marte: “Almeno un altro anno, rimane a Napoli: c’è un progetto di crescita su di lui e ci sarà un rinnovo di contratto che gli permetterà di guadagnare quanto merita, consentendo al club di avere la forza di riuscire a rispondere picche a ricche offerte per il georgiano. Il Napoli costruirà il suo futuro attorno a Kvara”.

Luca Marchetti ritiene che probabilmente Zielinski e Lozano andranno via a fine anno

Il noto giornalista ha poi proseguito: “Altri rinnovi? Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo sono quelli più vicini. Kvara ha bisogno di essere puntellato più degli altri, quindi verranno blindati tutti e tre. Il Napoli si sta concentrando su questi rinnovi qui, ma senza fretta. Nessuna frizione, perché i contratti in essere sono abbastanza lunghi”.

Differente la posizione di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano, entrambi in scadenza nel 2024: “Zielinski e Lozano vanno venduti in estate: in caso contrario, o li convinci a prolungare o li perdi da svincolati. E’ un mercato, quello attuale, nel quale non rappresenta un dramma, se dei calciatori vanno via a zero”.