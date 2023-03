Una barca di soldi per il Napoli: ecco quanto ha guadagnato De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha guadagnato una barca di soldi in Champions League: ecco quanto ha guadagnato il Napoli

La Champions League sta portando milioni nelle casse del Napoli. A rivelare la cifra esatta guadagnata fino a questo momento è Fabrizio Vettosi, esperto di finanza applicata al calcio, ai microfoni di Radio Marte: “I Quarti di Finale, tolto l’incasso della partite in casa, valgono al Napoli 10 milioni e 600 mila euro, ma si portano dietro anche qualche vantaggio in più: il Napoli ha disputato altre due partite e questo va a pesare nel market pool. Ad oggi, il Napoli ha già incassato circa 73 milioni di euro, esclusi sempre gli incassi delle partite, con i quali siamo vicini ai 90 totali”.

“Se il Napoli va in Semifinale, senza considerare gli incassi dei match, arriva a 100 milioni: in pratica, pagherebbe così tutta l’area tecnica. Nel complesso, con la Semifinale saremmo intorno ai 150 milioni”.

Infine Vettosi ha concluso: “Club come il Napoli ed il Benfica sanno gestirsi e dimostrano come il fattore chiave per vincere sia la capacità organizzativa, ovvero mantenere un business equilibrato rispetto al modello della propria nazione. Il modello del Napoli è il più equilibrato d’Italia, per intenderci, come quello del Benfica è il più equilibrato in Portogallo. Tra le aziende caratterizzate da uno squilibrio strutturale inseriamo, invece, società come l’Inter. Il Benfica fu uno dei primi club a quotarsi, ma è gestito molto bene”.