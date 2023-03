CorSport – Napoli: David del Lille per il dopo Osimhen, ci sono altri due nomi

Il Napoli valuta una cessione di Victor Osimhen, Jonhatan David del Lille è uno dei nomi per sostituirlo.

Il Napoli non può escludere una cessione di Osimhen a fine stagione. Club come Psg e soprattutto Manchester United stanno intensificando i rapporti con intermediari e procuratori per cercare di acquistare il giocatore.

De Laurentiis vuole fare un tentativo per tenere il giocatore a Napoli, ma sa che sarà davvero complicato visto che questi club hanno molta disponibilità economica.

Napoli: David al posto di Osimhen

Si parla di un ingaggio triplicato per l’attaccante nigeriano, altro incentivo per lasciare la squadra azzurra al termine della stagione. Corriere dello Sport fa tre nomi per il dopo Osimhen e c’è anche quello di David. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Se dovesse materializzarsi un’offerta irrinunciabile per Osimhen, il Napoli dovrà necessariamente cercare un altro numero 9. Sono tre i calciatori che Giuntoli ha messo nel mirino per rimpiazzare Victor. Il primo nome è quello di Hojlund dell’Atalanta, poi c’è Beto dell’Udinese ed infine David del Lille che, ironia del destino, prese il posto di Osimhen quando fu ceduto al Napoli“.

Per cedere Osimhen il Napoli non si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 140/150 milioni di euro, quindi De Laurentiis avrebbe ampia possibilità di investire sul mercato.