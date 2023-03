Napoli, De Laurentiis farà un tentativo concreto per tenere Osimhen

Aurelio De Laurentiis proverà a tenere Victor Osimhen al Napoli, anche se l’attaccante è corteggiato dalla Premier League.

Non sarà affatto semplice per il Napoli riuscire a tenere Osimhen in azzurro anche la prossima stagione. Il nigeriano sta segnando a raffica in Serie A e Champions League. I top club europei hanno già messo gli occhi sul calciatore, ci ha provato concretamente il Psg, ma la destinazione favorita di Osimhen è la Premier League. Il Newcastle sarebbe disposto a fare follie per il giocatore, ma l’attaccante preferisce una squadra di livello superiore come il Manchester United.

De Laurentiis, così vuole tenere Osimhen a Napoli

Ecco quanto scrive Repubblica sulla questione Osimhen: “Saranno tanti i top club disposti a offrire al nigeriano almeno 10 milioni netti a stagione, più che raddoppiato rispetto a quello attuale. Ma il presidente è intenzionato a fare uno sforzo economico per blindarlo almeno per un’altra stagione: a costo di sforare il tetto massimo fissato per gli ingaggi. Se ne riparlerà più in là, adesso ci sono in ballo traguardi importanti e più dei soldi nei pensieri del bomber c’è la gloria, da raggiungere a suon di reti. Osimhen ne ha già segnate 25, la doppietta di Torino gli permetterà di incassare un altro bonus da 130 mila euro“.

Va ricordato che Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2025, inoltre De Laurentiis ha detto chiaramente che non ha bisogno di vendere i suoi giocatori migliori. Questa è sicuramente una verità, visto che i bilanci del Napoli sono in ordine. Quindi chi vorrà comprare il nigeriano, dovrà pagarlo tantissimo.