Esclusiva – Il Psg voleva Kim, la risposta secca del difensore del Napoli

Il Psg ha fatto un sondaggio per Kim Min-jae, difensore del Napoli che piace anche alle ad altre big d’Europa.

Aurelio De Laurentiis si vuole tenere stretti i suoi campioni, chiunque li voglia dovrà pagare una cifra veramente importante per portarli via da Napoli. Inoltre non è detto che gli stessi interessati vogliano partire. È il caso di Kim a cui è arrivato un sondaggio importante da parte del club francese che di certo non ha problemi a versare la clausola rescissoria, valida solo per le prime settimane di giugno.

Kim rifiuta il Psg

Secondo alcune informazioni che sono arrivate alla nostra redazione, nei giorni scorsi ci sono stati importanti movimenti da parte di procuratori e intermediari. Contatti più fitti di quelli che ci sono sempre, visto che nella squadra di Luciano Spalletti ci sono top player che potrebbero giocare in qualsiasi grande club europeo.

Ad esempio il Psg ci ha provato per Kim, ma secondo le nostre informazioni, il giocatore ha rifiutato ogni possibilità di partire da Napoli. Il difensore sudcoreano vuole restare saldamente concentrato sul duplice obiettivo di questa stagione, campionato e Champions League e non ha voluto nemmeno cominciare a parlare con il club parigino. Inoltre Kim si trova molto bene a Napoli e sembra intenzionato ad ascoltare la proposta di rinnovo che il club di De Laurentiis gli sottoporrà a fine stagione.

In questi giorni si è parlato di un interessamento del Psg anche per Kvaratskhelia, ma pure in questo caso la trattativa sembra orientata a naufragare, anche perché il georgiano non sembra voler andare via.