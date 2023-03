LIVE Torino-Napoli: Probabili formazioni e diretta streaming

Live Napoli-Torino, tutto sulla sfida della 27ª giornata di Serie A: Probabili formazioni e diretta streaming della partita.

Torino-Napoli, per la 27ª giornata di Serie A! Questa volta, Ivan Juric e il suo Torino dovranno sfidare il capolista Napoli, che si presenterà sul campo con un morale alle stelle dopo la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Ma i granata non sono da sottovalutare: reduce dal trionfo contro il Lecce, la squadra di Sanabria è in piena corsa per ottenere un piazzamento in Europa. Il Napoli, invece, è al comando incontrastato della Serie A con ben 68 punti.

Se vuoi sapere tutto sulla partita, dalle formazioni alle modalità di visione in diretta TV e streaming, sei nel posto giusto! Ricorda che la partita d’andata, giocata lo scorso ottobre, ha visto il Napoli prevalere per 3-1 con doppietta di Anguissa e goal di Kvaratskhelia e Sanabria. Non perderti il prossimo capitolo di questa emozionante sfida calcistica!

TORINO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Torino-Napoli in diretta streaming, occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Edoardo Testoni e Massimo Gobbi racconteranno in telecronaca per DAZN la partita tra Torino e Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.