Spalletti rivela a un tifoso: “Champions: ecco chi avrei voluto sfidare ai quarti” – VIDEO

Un tifoso del Napoli ha intercettato Spalletti e gli ha chiesto quale squadra avrebbe preferito evitare ai quarti di finale.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato intercettato da un tifoso mentre si trovava in giro per la città e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio ha visto il Napoli incrociare il Milan, una doppia sfida che si preannuncia molto interessante e che non va sottovalutata nonostante il momento difficile che sta attraversando la compagine di Stefano Pioli in campionato.

In conferenza stampa, il tecnico azzurro ha voluto subito sottolineare la sua disapprovazione verso chi ritiene che il sorteggio abbia fatto loro un favore: “Io trovo che chi dice che il sorteggio sia stato benevolo nei nostri confronti sia incompetente, come persona e come professionista”, ha dichiarato Spalletti.

Ma è stato un tifoso del Napoli ad avere la fortuna di incontrare l’allenatore per le strade della città e a porgergli una domanda sul sorteggio della Champions. Il video dell’incontro è diventato virale su TikTok e i tifosi del Napoli sono impazziti di gioia. La domanda del tifoso è stata: “Fra quelle palline, quale squadra avresti preferito evitare?”. La risposta di Spalletti è stata sorprendente: “Chi avrei voluto evitare? Il Bayern Monaco e il Manchester City“.

Ti posso chiedere solo una cosa: fra quelle palline ne dovevi scegliere una, quale sceglievi?: “Il Benfica, il Chelsea e poi sceglievo… chi capitava, anche il Real Madrid. Io non volevo assolutamente il Bayern e il Manchester City”.

In particolare, il tecnico ha espresso il desiderio di evitare di incontrare il Bayern Monaco e il Manchester City, considerate le squadre più forti e ostiche del sorteggio. Nonostante ciò, Spalletti ha mostrato grande fiducia nella sua squadra, anche se il Milan non è da sottovalutare. Infatti, il club rossonero sta attraversando un periodo difficile in campionato, ma in Europa League ha dimostrato di avere grandi qualità, eliminando l’Atletico Madrid negli ottavi di finale.

La partita di andata si disputerà il 12 aprile a San Siro, mentre il ritorno è in programma il 18 aprile al Maradona. Sarà un confronto molto atteso dai tifosi delle due squadre, che si sfideranno per accedere alle semifinali di Champions League.

Nonostante la preferenza di Spalletti per alcune squadre meno competitive, il Napoli dovrà affrontare il Milan con la massima determinazione e attenzione. Sarà un’occasione per dimostrare le proprie qualità e per raggiungere un traguardo importante, che potrebbe rappresentare una svolta storica per il club azzurro.