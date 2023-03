Pioli sminuisce il Napoli: La risposta di Auriemma è da applausi

Le parole di Stefano Pioli sulla sfida Champions Milan-Napoli, non sono piaciute al giornalista Raffaele Auriemma.

Il mondo del calcio è sempre pieno di tensione e rivalità, ma a volte certe dichiarazioni fanno cadere la maschera della sportività. È quello che è successo quando il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto ad una domanda sulla reazione di Napoli al sorteggio dei quarti di Champions League. Secondo lui, era meglio essere felici dopo piuttosto che prima.

“Lo abbiamo vissuto mentre facevamo allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato un avversario molto difficile, complicato e stimolante e motivante. Siamo ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Troveremo un avversario molto forte, ma giocheremo con motivazioni e voglia di passare il turno. Siamo consapevoli di essere arrivati ai quarti di finale per merito e ciò ci fa piacere. Io preferisco essere felice dopo piuttosto che prima“.

Auriemma risponde a Pioli

Le parole di Pioli non sono andate giù al giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, che ha commentato: “Pioli non ha detto una frase intelligente, lui è venuto a Napoli, girando la città ha visto che stavamo tutti con i mortaretti per festeggiare? La verità è che molte persone parlano di Napoli ma non ci sono mai state, è un sentito dire. Dispiace che Pioli si sia lasciato andare ad una cosa del genere, senza avere certezza di questo. Io vi dico che molti neanche sapevano dell’accoppiamento”.

La reazione di Auriemma non sorprende, visto che la passione per il calcio può portare ad avere reazioni forti e a difendere a spada tratta la propria squadra del cuore. Ma in un mondo dove le parole possono fare la differenza, è sempre meglio cercare di evitare provocazioni e polemiche inutili. Al di là delle opinioni personali, il sorteggio di Champions League si preannuncia una sfida appassionante e tutti i tifosi non vedono l’ora di vedere le loro squadre in campo.