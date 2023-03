Jerry Calà colpito da un infarto nella notte a Napoli: operato nella Clinica Mediterranea

Jerry Calà, famoso attore e regista, è stato colpito da un infarto durante la notte mentre si trovava all’hotel Santa Lucia a Napoli.

Jerry Calà, noto attore e regista italiano, è stato colto da un infarto nella notte a Napoli, dove si trovava per le riprese del suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Era ospite dell‘hotel Santa Lucia sul lungomare, quando intorno alle 2 del mattino è stato colpito dal malore. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e una ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso alla Clinica Mediterranea, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica.

Fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento e il manager dell’artista ha dichiarato che Jerry Calà si sta riprendendo bene dall’operazione. Il centralino della clinica è stato subissato di telefonate di amici e colleghi preoccupati, tra cui la conduttrice Mara Venier, da sempre vicina all’attore.

Stent coronarico per Jerry Calà

Jerry Calà, famoso per le sue commedie degli anni ’80 e ’90, ha sempre espresso il suo amore per la Campania, e in particolare per Ischia e Monte di Procida, dove si sono svolte molte delle riprese dei suoi film. In una recente intervista aveva dichiarato la sua volontà di rilanciare Ischia, sfruttando l’opportunità del nuovo film.

Il manager di Calà ha comunicato che l’attore si confida in un rapido recupero e spera di poter tornare presto al lavoro sul set del film e alla ripresa della sua tournée prevista per il prossimo aprile.

“Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da aprile live con la ripresa della sua tournée“.

L’episodio dell’infarto di Jerry Calà ci ricorda l’importanza di prendersi cura della propria salute, anche quando siamo impegnati in lavori che richiedono grande impegno fisico e mentale.