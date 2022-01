I fratelli De Filippo boom in tv: è il film più visto negli ultimi dieci anni

I fratelli De Filippo di Rubini boom in tv, con oltre 4 milioni di telespettatori è il film più visto negli ultimi dieci anni su Rai.

La storia dei fratelli De Filippo conquista un primato nella storia recente del cinema italiano è il film più visto negli ultimi dieci anni in tv. Il film di Rubini, chiude la settimana da protagonista per Napoli. A Natale su Rai Uno, con la puntata “Notte a Napoli” Alberto Angela è stato il re indiscusso della televisione.

I FRATELLI DE FILIPPO BOOM IN TV

I Fratelli De Filippo film Sergio Rubini sulla vicenda di Eduardo, Titina e Peppino, dalla loro infanzia difficile nella famiglia Scarpetta fino alla consacrazione da giovanissimi con Natale in Casa Cupiello nel 1931, si conferma re degli ascolti in tv. Il film entra nella storia del cinema italiano. Con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 20 per cento è il film più visto sulla Rai negli ultimi dieci anni.

I Fratelli De Filippo, parla della magia, della immensa cultura che ha in dote Napoli. Un modello da esportare e che tutti ci invidiano, studiato ancora oggi. Un personaggio come Eduardo De Filippo, con la sua storia, il suo spessore, ha un valore enorme che viene riconosciuto anche attraverso queste opere. Insomma la scelta di Rai 1 di puntare su Napoli in questo periodo ha premiato. Non va dimenticato il grande successo di Alberto Angela con Stanotte a Napoli, programma di approfondimento che ha svelato le luci di una città magnifica.

IL FIM DI RUBINI CONSACRA LA CULTURA NAPOLETANA

I Fratelli De Filippo, consacra la vittoria di Eduardo e dei suoi fratelli, di Napoli e della sua cultura, e naturalmente della regia di Rubini e di un prodotto di qualità con scene di Paola Comencini, costumi di Maurizio Millenotti e musiche del premio Oscar Nicola Piovani.

Ottimi gli attori, quasi tutti napoletani, alcuni meno noti al grande pubblico e capaci di dimostrare la loro bravura. Mario Autore sembrava avere la stessa voce di Eduardo.

Il film è stato nei trend topic con approvazioni soprattutto per il cast, in testa Anna Ferraioli Ravel (Titina) e Domenico Pinelli (Peppino), Marisa Laurito, Vincenzo Salemme. Ottima l’interpretazione di Giancarlo Giannini (Eduardo Scarpetta) Per i social, le rivelazioni sono Susy Del Giudice (Luisa De Filippo) e Biagio Izzo (Vincenzo Scarpetta).