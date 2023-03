La Gazzetta dello Sport punge il Napoli: il titolo che fa infuriare i tifosi azzurri

La Gazzetta dello Sport lancia la sfida Milan-Napoli: il titolo in prima pagina scatena l’ira dei tifosi azzurri.

Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra di grande valore e il suo cammino sia in Serie A che in Champions League lo conferma senza alcun dubbio. Ma alcuni media nazionali sembrano ignorare tutto ciò, esaltando il Milan pur di colpire virtualmente il Napoli e i suoi tifosi.

La Gazzetta dello Sport, per esempio, ha titolato in prima pagina “Affonda il Milan, ma in Italia. In Champions è da sogno”, con un chiaro riferimento alla prossima sfida tra Milan e Napoli nei quarti di finale della Champions League.

Tuttavia, la realtà è che il Napoli ha dimostrato di avere una grande forza, con solo due sconfitte in Serie A e sette vittorie su otto partite in Champions League.

Il cammino del Milan, invece, è stato altalenante, con un netto calo dopo la sconfitta contro l’Udinese. Nonostante ciò, la Gazzetta dello Sport ha deciso di esaltare il Milan e di riservare solo un trafiletto per il Napoli. È evidente che questa scelta di dare più spazio all’asse Torino-Milano sia dettata dalla politica del giornale, ma esaltare i rossoneri dopo una sconfitta così pesante, va al di là di ogni immaginazione.

Il Napoli merita il rispetto e l’attenzione dei media, soprattutto in vista della prossima sfida di Champions League. Come ha giustamente sottolineato Spalletti, è importante restare concentrati e non cadere nelle provocazioni, perché il Napoli è una squadra di grande concretezza e valore. Non importa che una parte dei tifosi non accetti lo scudetto del Sud, il Napoli ha dimostrato di avere il merito di essere tra le migliori squadre d’Italia e d’Europa. E la provocazione nel titolo della Gazzetta dello Sport è solo un motivo d’orgoglio per il Napoli, perché è un chiaro segno della paura che incute agli avversari.