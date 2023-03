Ibrahimovic: “Milan, siamo il bersaglio di tutti. Col Napoli faremo bene”

Zlatan Ibrahimovic analizza la sconfitta del Milan contro l’Udinese: “Non abbiamo giocato da campioni d’Italia“.

Il centravanti svedese ha segnato un gol in Udinese-Milan, diventando il calciatore più ‘anziano’ a realizzare una rete in Serie A. Ma i rossoneri di Pioli sono alla deriva, nelle ultime tre partite hanno incassato solo 1 punto, frutto di 2 sconfitte e solo 1 pareggio.

Ibrahimovic al termine di Udinese-Milan ha analizzato la partita dicendo: “Dobbiamo capire che quando giochi da campione d’Italia, con lo scudetto sul petto diventi il bersaglio di tutti. Quindi quest’anno giochiamo tutte la partite sotto pressione. Il Milan è un grandissimo club, tutti vogliono battere i campioni d’Italia. Guarda l’Udinese che quando fa gol, sembra che hanno fatto un gol in una finale. Ma è anche giusto, perché fanno gol contro i Campioni d’Italia. Questa squadra non ha esperienza per giocare da Campioni d’Italia. Per questo arrivano questi up and down. Non siamo riusciti a tenere il livello alto per tutte le partite, non siamo riusciti a stare al massimo sempre. Non è una scusa ma una spiegazione a quello che è successo“.

Poi Ibrahimovic ha parlato anche della sfida di Champions League con il Napoli: “Qualsiasi giocatore vuole giocare questa competizione. Purtroppo io non ci sarò, perché quando era il momento di compilare le liste io non ero pronto. Ho massima fiducia nella squadra, fino ad ora ha fatto bene e lo farà anche con il Napoli“.