Follia ultras: Autostrada A1 blindata per Lazio-Roma e Torino-Napoli

Il rischio ultras fa alzare il livello di attenzione delle forze dell’ordine sulla Serie A: autostrada A1 blindata per Lazio-Roma e Torino-Napoli.

Dopo la guerriglia urbana scatenata a Napoli dagli ultras dell’Eintracht Francoforte, è scattata la massima allerta sulla 27sima giornata di Serie A. Le forze dell’ordine tengono sotto stretto contro l’autostrada A1 che può essere terreno di incontro e di scontri.

Già nel recente passato presso un autogrill vicino Firenze ci sono stati scontri tra ultras della Roma e quelli del Napoli. Oggi a Torino sono attesi 10mila tifosi del Napoli e questo fa preoccupare le forze dell’ordine. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il Viminale ha ordinato di vigilare su tutte le aree di servizio lungo l’A1, per evitare nuovi episodi di questo tipo, tenendo anche conto che la Roma gioca alle 18 e dunque un nuovo folle appuntamento all’autogrill tra frange estreme non può essere escluso a priori. L’esperienza degli ultimi anni ha insegnato che i disordini avvengono non nello stadio o a ridosso dello stadio, ma in altre aree“.