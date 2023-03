Torino-Napoli: rischio agguato degli ultras dell’Eintracht Francoforte

Torino-Napoli è una partita ad alto rischio i tifosi tedeschi vogliono di nuovo scontrarsi con gli ultras napoletani.

La sfida di Serie A tra Torino e Napoli viene tenuta sotto stretto controllo da parte delle forze dell’ordine. La città piemontese potrebbe essere terreno di scontro tra gli ultras del Napoli e quelli dell’Eintracht Francoforte. Gli hoolingans tedeschi hanno già messo a ferro e fuoco la città partenopea, trasformandola in un campo di battaglia, con guerriglia urbana ed automobili incendiate.

Ma la sfida assurda tra i due gruppi ultras non si è spenta. La polizia sta seguendo con attenzione la vicenda, perché c’è la possibilità che gli ultras dell’Eintracht Francoforte vadano a Torino per scontrarsi con quelli del Napoli. Una situazione da monitorare attentamente, per evitare quanto accaduto a Napoli solo qualche giorno fa.