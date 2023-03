Napoli, striscioni contro De Laurentiis. Nuova protesta degli ultras Curva A

Nuova protesta degli ultras Napoli: uno striscione con la firma “Curva A” ha preso di mira il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

La notte scorsa a Napoli, sul Corso Vittorio Emanuele, è stato avvistato un nuovo striscione indirizzato al presidente della squadra di calcio del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Questa volta la firma appartiene alla “Curva A”:

Il gruppo di ultras ha esposto il messaggio come risposta alle dichiarazioni rese da De Laurentiis in conferenza stampa tenuta alla Prefettura di Napoli il giorno prima. In tale occasione, De Laurentiis aveva commentato in modo molto critico gli scontri avvenuti in Piazza del Gesù e la violenza presente nelle curve. Lo striscione della Curva A recita: “ADL accetta un consiglio, smetti con la droga prima tu e tuo figlio“.

Le parole di De Laurentiis non sono andate giù agli ultras Napoli, che si sono sentiti insultati quando il presidente ha definito “reietti” i gruppi organizzati che espongono sigle come “ACAB” e causano scontri con le forze dell’ordine.

Gli ultras hanno piazzato poi un secondo striscione: “Come la giri e come la metti… Farete sempre i conti con quei ‘400 reietti‘”. Le parole di De Laurentiis non sono piaciute agli ultras Napoli.