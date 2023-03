Chi vorreste incontrare ai quarti? Le risposte dei tifosi del Napoli

Il Napoli vola ai quarti di Champions League, ma contro chi dovrebbe giocare?! Le risposte sorprendenti dei tifosi azzurri.

La Champions League è giunta alla fase finale e gli otto migliori club europei si contenderanno il trofeo più ambito. Il Napoli ha superato l’Eintracht e attende di scoprire il suo avversario nei quarti di finale della competizione continentale più prestigiosa per i club.

Tra le possibili avversarie, ci sono alcune delle migliori squadre del mondo come il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Manchester City di Pep Guardiola e il Bayern Monaco di Haaland. Ma, quale sarebbe la scelta dei tifosi partenopei? Le risposte sono sorprendenti! Mentre alcuni preferirebbero sfidare una squadra sulla carta meno competitiva, altri sognano sfide con grandi nomi come il Real Madrid o il Manchester City. “Immaginate la sfida tra Haaland e Osimhen“, “Kim contro Haaland sarebbe una partita meravigliosa“, “Sogno una grande sfida come Napoli-Real Madrid, perché privarci di queste opportunità?”, sono solo alcune delle opinioni più interessanti che circolano in rete.

Qual è la vostra scelta? Restate con noi per scoprire quali saranno i prossimi avversari del Napoli nella Champions League!