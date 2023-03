Clamorosa ricostruzione dell’Eintracht: “Attacco provocato dai tifosi del Napoli”

Clamorosa ricostruzione dell’Eintracht Francoforte che dichiara che l’attacco è provocato dai tifosi del Napoli

L’Eintracht Francoforte esprime la sua opinione sui disordini accaduti a Napoli. Oltre 24 ore dopo dagli scontri di Napoli che hanno coinvolto polizia e ultras italiani e tedeschi, il club di Francoforte fa sentire la sua voce con una ricostruzione clamorosa. Ancora una volta ad arrampicarsi sugli specchi è Philipp Reschke, membro del Consiglio d’Amministrazione e responsabile dei rapporti con i tifosi: “La polizia ha confermato che l’attacco in città è arrivato dai tifosi del Napoli, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato”.

L’Eintracht Francoforte non giustifica la violenza scoppiata dei propri tifosi a Napoli

Reschke prosegue: “Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi che hanno avuto luogo a Napoli. Non c’è assolutamente nulla che giustifichi questa violenza… è inaccettabile. Danneggia il calcio, danneggia l’Eintracht Francoforte e danneggia i nostri sforzi per difendere i tifosi che vogliono guardare una partita senza restrizioni nello stadio“. Prima di fare ritorno in Germania anche il direttore sportivo del club tedesco, Markus Kroesche, aveva commentato i fatti di Napoli: “Cose del genere non appartengono al calcio“.