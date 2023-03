Napoli-Eintracht Francoforte: Ultras azzurri con pietre e mazze fuori l’albergo dei tifosi tedeschi

Napoli-Eintracht Francoforte: scontri tra tifosi e forze dell’ordine dopo la partita di Cahmpions, ultras del Napoli vicino all’hotel dei tedeschi.

Durante e dopo la partita di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine. I disordini hanno avuto luogo anche fuori dallo stadio, in particolare lungo il Lungomare e in via Chiatamone.

Prima dell’incontro, la polizia ha bloccato alcuni tifosi del Napoli armati all’esterno dell’albergo in cui alloggiavano i tifosi tedeschi. Anche un gruppo di circa 150 tifosi azzurri, riconducibili a gruppi della Curva A dello stadio Maradona, si sono mossi verso il Lungomare per attaccare l’albergo in cui alloggiavano i supporter tedeschi. Il gruppo è stato fermato dalla polizia, ma alcuni tifosi napoletani armati di pietre, aste e bottiglie sono riusciti a raggiungere la zona dell’albergo.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre fermato, nel corso della notte, altri tifosi napoletani armati di pietre e aste. Anche in piazza Dante è stata notata la presenza di circa 100 tifosi del Napoli riconducibili alla Curva B, alcuni dei quali sono fuggiti al controllo della polizia abbandonando sul posto materiale pirotecnico e aste di bandiere.

Il clima di tensione ha causato anche la preoccupazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare per il rischio di feriti. Le forze dell’ordine hanno dovuto dispiegare un nutrito schieramento per mantenere l’ordine e prevenire ulteriori scontri tra tifosi.