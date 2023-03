Napoli ai quarti di Champions League: Ecco quanto guadagnerà

Il Napoli guadagna una somma considerevole con la qualificazione ai quarti di finale della Champions League.

La qualificazione del Napoli ai quarti di finale della Champions League rappresenta un risultato storico per il club partenopeo, che mai prima d’ora era riuscito ad arrivare così avanti nella competizione. Oltre alla soddisfazione per questo importante traguardo sportivo, la qualificazione ai quarti rappresenta anche un notevole vantaggio economico per il club.

Considerando i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi, il Napoli ha già incassato un totale di 67,35 milioni di euro dalla Champions League. Con la qualificazione ai quarti, questa cifra aumenta di ulteriori 10,6 milioni di euro, portando l’incasso totale del club a 77,95 milioni di euro.

Questi introiti rappresentano un notevole vantaggio economico per il Napoli, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che il calcio sta affrontando a causa della pandemia di Covid-19. Inoltre, la qualificazione ai quarti di finale potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per il club e per i suoi tifosi, che vedono nella competizione europea una grande occasione per mostrare il valore della squadra e portare lustro alla città di Napoli.

Da non sottovalutare anche l’incasso che il club potrà trarre dall’incontro del prossimo turno, si prevede l’ennesimo sold-out al Maradona. Questo ulteriore introito potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio economico per il club, che potrà contare su un pubblico caloroso e appassionato, pronto a sostenere la squadra in ogni momento.