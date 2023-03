Quarti di Champions League: data dei sorteggi, possibile avversarie Napoli

Il Napoli si è qualificato ai Quarti di finale di Champions League, venerdì 17 marzo ci saranno i sorteggi alle ore 12.

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle ore 12 e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Canale 20 di Mediaset e sarà seguito in diretta anche su Sky e in streaming su NOW. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. I sorteggi saranno trasmessi anche da Prime Video.

Champions League: avversare Napoli ai Quarti di Finale

Sono otto le squadre che affronteranno i quarti di finale di Champions League. Le qualificate sono: Napoli, Bayern, Benfica, Chelsea, Inter, Milan e Manchester City e Real Madrid.

Il Napoli ai quarti di finale di Champions League può affrontare anche una italiana, cosa possibile, visto che ci sono altre due squadre della federazione nostrana. Accoppiamenti davvero difficilissimi, com’è normale che sia, visto che ci si trova nella fase finale della massima competizione europea. Il Napoli per la prima volta nella sua storia accede ai quarti di finale di Champions League.