NAPOLI NELLA STORIA: SI VOLA AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli di Luciano Spalletti si qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di Champions League.

Il Napoli batte 3-0 l’Eintracht Francoforte in una partita senza storia: 5-0 il risultato totale tra andata e ritorno.

Luciano Spalletti comincia ancora senza Lozano recuperato dall’infortunio e lascia Politano in campo e fa rientrare Meret e Mario Rui, rispetto alla sfida vinta con l’Atalanta. Glasner punta su Borrè in attacco al posto dello squalificato Kolo Muani.

Il Napoli parte subito bene ed al primo minuto subito un tiro di Politano di sinistro parato da Trapp. Gli azzurri di Spalletti partono forte vogliono far capire subito chi comanda al Maradona. Al 18′ Zielinski libera bene Kvarartskhelia, ma il georgiano perde il tempo per la battuta a rete, si defila troppo e para Trapp. Così l’Eintracht prende campo, pressa e non lascia nessuna linea di passaggio utile al Napoli che si trova ingabbiato. Un po’ come accaduto con la Lazio. Serve una magia di Zielinski al 42′ per infiammare gli azzurri. Il polacco si inventa un dribbling di tacco, poi scarica in profondità per Kvaratkshelia, ma il georgiano ancora una volta si fa ipnotizzare da Trapp. Ma ci pensa il solito Osimhen al 45′ a portare in vantaggio il Napoli.

Tutto comincia da una invenzione di esterno di Lobotka che libera Politano, l’esterno ha tutto il tempo di pennellare in mezzo per Osimhen che prende l’ascensore e scavalca Trapp.

Il Napoli parte famelico anche nel secondo tempo ed al 53′ trova il secondo vantaggio, tutto bellissimo: pennellata di Kvaratskhelia per Politano, scambio di prima con Di Lorenzo che di prima mette al centro e trova Osimhen libero di spingere in rete.

Il Napoli domina il campo ma Kamada fa venire un brivido a Meret al 57′, ma è solo un caso perché al 60′ arriva il tiro a giro di Kvaratskhelia che spaventa Trappa, portiere tedesco che niente può fare sul rigore centrale calciato al 64′ da Zielinski. Rigore assegnato per fallo netto su Di Lorenzo.

L’Eintracht tramortito sa di non poter fare più nulla ed allora Spalletti fa un po’ di cambi con Kim diffidato a cui viene risparmiato una mezz’ora di gioco. Ma anche Elmas al posto di Kvaratskhelia, Lozano per Politano e Ndombele per Zielinski. Succede poco o nulla fino a fine partita. Napoli-Eintrach Francoforte termina 3-0 e gli azzurri per la prima volta sono ai quarti di Champions League.