Kim muro invalicabile: è diffidato, Spalletti corre ai ripari

Kim Min jae ha giocato un’ottima partita in Champions League nella sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Un’altra partita da dominatore quella di Kim in Napoli-Eintracht Francoforte. Il difensore sudcoreano non è praticamente mai stato superato da nessun avversario. Sempre in anticipo, sempre pronto a togliere il pallone agli avversari, sempre in posizione perfetta.

Partita sontuosa quella di Kim. Fondamentale per il Napoli il difensore, ecco perché Spalletti ha deciso di preservare Kim che era diffidato ed al 65′ sul risultato di 3-0 per il Napoli, Spalletti ha deciso di toglierlo dal campo. In questo modo sicuramente Kim potrà giocare la prossima sfida di Champions League.