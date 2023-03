Napoli, accoltellati due tifosi dell’Eintracht, picchiato un ex calciatore

Napoli-Eintracht Francoforte: scontri tra tifosi e forze dell’ordine, accoltellati due tifosi tedeschi.

Napoli-Eintracht Francoforte: scontri, accoltellamenti e devastazione nel centro città. Durante la giornata, ultras napoletani hanno preso d’assalto i tifosi tedeschi in piazza del Gesù, dando inizio a lanci di oggetti e sassaiole, culminati nell’incendio di un’auto della polizia di stato. Diversi tifosi sono finiti al pronto soccorso, incluso un ex calciatore francese, coinvolto casualmente in una rissa.

Canal Plus riporta che almeno due tifosi dell’Eintracht Francoforte sono stati accoltellati. Anche tra le forze dell’ordine ci sono stati contusi, ma nessuno si trova in gravi condizioni. L’ambiente urbano di Napoli ha subito danni, tra cui danni a privati cittadini e attività commerciali.

A fare le spese del pomeriggio di follia partenopeo c’è stato anche Grégory Sertic, ex calciatore di Bordeaux e Marsiglia, oggi collaboratore proprio dell’emittente francese. “Pensavano fossi tedesco”, ha spiegato: e così si è ritrovato coinvolto in un tafferuglio all’esterno dello stadio tra tifosi napoletani e tedeschi. A riferirlo è il sito Fanpage.it.

Al momento, non si dispone ancora di un bilancio definitivo degli ultras che hanno avuto bisogno di cure mediche. Dopo la partita, i tifosi del Napoli hanno tentato di assaltare l’albergo dove risiedevano i supporter dell’Eintracht, ma la polizia è intervenuta per disperderli.