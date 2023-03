Osimhen siparietto con Zielinski sul rigore: Il retroscena sfuggito alle telecamere

Napoli, Osimhen: “Champions? Ora tutto può succedere”, poi retroscena sul rigore realizzato da Zielinski.

Il bomber azzurro, Victor Osimhen, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria di Napoli contro l’Eintracht, che ha portato la squadra ai quarti di finale della Champions League. Dopo aver segnato due gol all’andata e due gol al ritorno, l’attaccante è al settimo cielo e convinto che la sua squadra possa vincere il torneo. Ha dichiarato che “non è impossibile” e che “continuando così, partita dopo partita, si vedrà dove si arriva“.

Parlando del sorteggio, Osimhen ha detto che affrontare le squadre inglesi sarebbe una grande sfida, ma che Napoli è pronta per qualsiasi avversario.

“Affrontarle vorrebbe dire vivere una grande partita, sarebbe bello, sono top-club ma anche noi stiamo giocando bene e per il sorteggio siamo pronti”.

Durante l’intervista a BT Sport, Osimhen ha anche commentato il primo gol della partita, che è arrivato grazie ad un cross di Politano: “Conosco bene il gioco di Politano, so che fa quel tipo di cross col destro. Ci alleniamo in allenamento e mi sono preparato per quel momento”.

Infine, Osimhen ha svelato un retroscena sul rigore che ha portato il Napoli a segnare il terzo gol. Zielinski gli ha chiesto di calciare il rigore al suo posto e Osimhen ha accettato senza problemi, sottolineando che l’importante è la vittoria della squadra e non chi segna i gol.

“Zielinski mi ha chiesto di calciatore il rigore e ho detto sì. Non importa chi segna, siamo una squadra, conta la vittoria”.