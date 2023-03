Napoli, assalto all’albergo dei tifosi dell’Eitracht -VIDEO

Dopo la partita nuovo assalto ultras all’albergo che ospita tifosi e squadra dell’Eintracht Francoforte. In via Chiatamone scenario da guerriglia.

Scontri tra tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte prima e dopo la partita di Champions League al Maradona vinta per 3-0 dalla squadra di Luciano Spalletti. Dopo gli incidenti avvenuti durante il pomeriggio nel centro storico, nuovi momenti di tensione si sono vissuti al termine della gara nella zona dell’hotel che ospita i tifosi tedeschi.

Circa 600 ultras tedeschi, sprovvisti di biglietto, sono arrivati a Napoli martedì sera, nonostante il divieto di assistere alla partita. E l’indomani si sono visti i risultati: muro contro muro coi tifosi del Napoli e le forze dell’ordine a fare da cuscinetto; lancio di oggetti, due auto della polizia incendiate, la situazione è tornata alla normalità dopo che i tifosi tedeschi sono stati scortati al Royal Continental Hotel. Gli scontri sono continuati anche dopo la partita.

Davanti all’hotel Royal dove erano assiepati i tifosi tedeschi in attesa di essere trasferiti in aeroporto, controllati da un nutrito schieramento delle forze dell’ordine, si è verificato l’assalto di facinorosi partenopei che hanno lanciato sampietrini, petardi e bombe carta. Scontri anche a via Chiatamone.

Video: Fanpage.it