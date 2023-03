Un campione inglese pazzo del Napoli: la profezia fa sognare i tifosi

Un ex campione inglese è impazzito per il Napoli e la sua profezia sulla Champions League fa sognare i tifosi partenopei!

La squadra di Spalletti sta volando sia in campionato che in Europa e sembra che persino una gloriosa bandiera di Leicester e Tottenham abbia puntato gli occhi sui nostri azzurri.

Da ogni angolo del mondo arrivano complimenti al Napoli, anche da ex campioni. Gary Winston Lineker, uno dei calciatori britannici più forti della storia, ex Leicester, Tottenham e Barcellona, ha parlato così della squadra di Spalletti sui social network dopo la vittoria contro

l’Eintracht: “Mi piace guardarli, giocano un calcio eccitante. Qualche mese fa ho fatto una scommessa: sono convinto che vinceranno la Champions League!”.

Ma non è la prima volta che Lineker si esprime in questi termini sul Napoli. Le sue parole sono forti e la sua previsione prestigiosa: il Napoli ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale della Champions League e ora attende il sorteggio. E se anche Lineker a settembre dell’anno scorso aveva previsto il trionfo in campionato degli azzurri, forse ha (quasi) indovinato con un anno di ritardo. Insomma, non è una novità che l’ex bomber inglese nutra una grande stima nei confronti del gioco di Spalletti, di Osimhen e della squadra azzurra in generale.