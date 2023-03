Gli USA pazzi per il Napoli, e Osimhen diventa Lincoln...

La Serie A italiana sta facendo impazzire gli appassionati di calcio negli Stati Uniti, e il Napoli è al centro dell’attenzione.

La Serie A italiana sta impazzando negli Stati Uniti, soprattutto grazie al successo del Napoli. Dalle coste est e ovest del paese, fino al nord e al sud, il campionato italiano sta conquistando sempre più fan. E non è difficile capire perché: il Napoli sta dominando il campionato e, con tre squadre italiane tra le prime otto d’Europa nella Champions League, l’Italia sta dimostrando di avere un livello calcistico altissimo.

Ma il vero protagonista di questo successo è Victor Osimhen, il bomber del Napoli. Il giocatore nigeriano è diventato una vera e propria icona della squadra di Spalletti e dei tifosi partenopei, che lo hanno acclamato per le sue prestazioni in campo e per la sua personalità fuori dal rettangolo di gioco.

USA, OSIMHEN DIVENTA LINCOLN

E sono proprio i tifosi ad aver deciso di omaggiare Osimhen in modo molto particolare: la sua celebre mascherina è stata posizionata sui luoghi più iconici degli Stati Uniti. Dall’Empire State Building all’obelisco di Washington, passando per il Monte Rushmore, dove i volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln hanno indossato la maschera del bomber del Napoli. Così come Lincoln rappresentava gli ideali americani, Osimhen incarna gli ideali dei tifosi del Napoli.

Ma non sono solo i tifosi a celebrare Osimhen e il Napoli: anche i media americani hanno dedicato articoli e servizi alla squadra italiana, riconoscendone il valore e il talento. . La Serie A è sempre più vicina agli appassionati di calcio americani, e la sua popolarità sta crescendo sempre di più grazie al Napoli.