Forgione: “I disordini di Napoli erano premeditati. Vi spiego la strategia” – VIDEO

Angelo Forgione ha parlato degli scontri avvenuti a Napoli in occasione della sfida contro l’Heintracht Francoforte.

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione ha parlato di un retroscena sconcertante riguardo ai disordini che hanno sconvolto Napoli in occasione della partita contro l’Eintracht Francoforte. Secondo Forgione, i tifosi dell’Eintracht si sono alleati con quelli dell’Atalanta per creare il caos in città. Ma non è finita qui: il giornalista ha evidenziato che i due club hanno pubblicato comunicati non concilianti con le misure adottate per l’ordine pubblico nelle partite di Napoli contro Atalanta e Eintracht, puntando il dito soprattutto contro la dirigenza della squadra tedesca, che ha mostrato una maglia con il numero 12 dopo i tumulti avvenuti in centro città.

Non sorprende quindi che i tifosi azzurri abbiano reagito con una controffensiva che è sfociata negli scontri che tutti conosciamo.

Secondo Forgione, ci sarebbe una strategia premeditata per colpire Napoli e la sua squadra.

