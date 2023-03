Time: “Vedi Napoli e poi muori…” il mondo celebra il capoluogo partenopeo

Time celebra Napoli e la inserisce nella rubrica dedicata ai migliori posti del mondo da visitare per bellezza storia e cultura.

Sulla rubrica del Time si può leggere la celebre frase “Napoli e poi muori…” un modo di dire antichissimo ma che viene preso ad esempio per dire che questo motto è più “vero che mai”. “La città simbolo gode finalmente di una reputazione all’altezza del suo passato d’oro. Grazie anche agli adattamenti di HBO e Netflix dei celebri romanzi di Elena Ferrante (I romanzi napoletani e La vita bugiarda degli adulti), Napoli, con il suo mare scintillante, le sue strade decorate con il bucato e il suo vulcano epocale, sta vivendo una rinascita” viene scritto.

Napoli su Time

Il mondo intero celebra Napoli, anche per le sue imprese sportive. Addirittura il New York Times ha intervistato Kvaratskhelia. La città incanta gli youtuber ed i creator di tutto il mondo che visitano il capoluogo partenopeo per vedere le partite del Napoli, ma restano poi incantante dalla città azzurra.

Così sul Time si parla di Napoli e della sua rinascita, mentre in Italia viene ancora boicottata: “Nel corso della sua feroce storia, la vita di Napoli si è svolta nelle sue strade. La metropoli contemporanea non è diversa, in quanto la sua energia meravigliosamente caotica si trova ancora proprio sui ciottoli. All Street Napoli, una nuova società di turismo culturale, accompagna i visitatori in escursioni di tre giorni alla scoperta del cuore della città attraverso gli artigiani locali, il cibo di strada e, naturalmente, le antiche rovine che rendono la Napoli di oggi vibrante e orgogliosa“.