Milan-Napoli in Champions: incombe il divieto di trasferta, ecco il pericolo

Sulla sfida Milan-Napoli di Champions League c’è il rischio divieto di trasferta per i tifosi provenienti dalla Campania.

Il sorteggio dei quarti di Champions League ha messo di fronte Milan e Napoli, la prima gara si giocherà allo stadio San Siro di Milano e c’è frenesia per l’acquisto dei biglietti. Sono tanti i tifosi che vorrebbero acquistare il tagliando ed è molto probabile che saranno riempiti anche altri settori e non solo quello riservato ai sostenitori ospiti.

Champions League: Milan-Napoli ed il divieto di trasferta

Non è escluso che possa esserci una limitazione per la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania, com’è avvenuto nel caso della sfida con l’Eintracht Francoforte. L’Osservatorio del Viminale deciderà il divieto di trasferta per Milan-Napoli di Champions League, osservando anche il comportamento dei tifosi durante la sfida di Serie A Napoli-Milan in programma il 2 aprile, dopo la sosta per le Nazionali.

Durante il prossimo mese le due squadre si affronteranno per tre volte. Tre sfide importantissime e decisive per le sorti della Serie A, la qualificazione alla Champions League, ma soprattutto per il cammino europeo dei due club. Le due sfide di Champions hanno un fascino ancora più particolare e nelle due città c’è grandissimo entusiasmo per questa doppia sfida.