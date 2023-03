Torino-Napoli: Spalletti non cambia formazione, ha solo due dubbi

La probabile formazione del Napoli contro il Torino: confermati Kvaratskhelia ed Osimhen, dubbio Mario Rui e Politano.

Squadra che vince non si cambia, soprattutto se poi c’è la sosta. Sosta tra tante virgolette, perché ci sono molti giocatori del Napoli impegnati con le varie nazionali. Ma Spalletti non vuole dare nulla per scontato e continua a schierare quasi sempre la stessa formazione titolare, con qualche piccola variazione sul tema.

Napoli-Torino: probabili formazioni

Con il Torino il tecnico Spalletti punterà ancora su Meret in porta con Rrahmani, Kim, Di Lorenzo e Mario Rui in difesa. Qui c’è il primo ballottaggio con l’esterno portoghese che si gioca un posto con Olivera. A centrocampo c’è il terzetto inamovibile formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

In attacco si apre lo spazio per il secondo e ‘solito’ ballottaggio Lozano viene dato titolare da Corriere dello Sport, ma Politano insidia il messicano. Completano il reparto Osimhen e Kvaratskhelia. La coppia è diventata sempre più affiatata, sia in campo che fuori, un affiatamento su cui Spalletti continua a puntare, anche perché le partite diventano sempre di meno e l’entusiasmo delle vittorie azzera anche la fatica.