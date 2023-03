Ufficiale: Lobotka firma il rinnovo col Napoli: ecco i dettagli

Stanislav Lobotka firma il rinnovo con il Napoli: finalmente è arrivata l’ufficialità da parte del club azzurro

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028. Una bellissima notizia per i tifosi del Napoli che aspettavano il rinnovo del centrocampista azzurro. La fumata bianca è arrivata a poche ore dal match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Lo slovacco si sente sempre di più al centro del progetto, come ha dichiarato ieri al Corriere dello Sport: “Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la serenità che ci concede la società. Poi, c’è fame dentro ognuno di noi, vogliamo lo scudetto, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energia dentro e fuori dallo stadio. E puoi anche non star bene in quel momento, puoi non sentirti nel pieno della tua condizione, ma quando avverti la passione della gente, devi riuscire a dar qualcosa in più”.

Non solo Scudetto ma anche la coppa dalle grandi orecchie: “Champions? Vincerla è un sogno per tutti, quindi anche per me, ma sappiamo che è difficile, tanto. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti. Ma noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo senza pressioni, non siamo come il Real Madrid che invece le avvertirà, e quindi saremo leggeri ma decisi. Se riusciamo a passare il turno, potrebbe succedere di incontrarli e noi li affronteremo – loro o chiunque altro – con la convinzione di potercela giocare. Il Napoli in finale non se l’aspettano“.