Tifosi dell’Eintracht in corteo per Napoli urlano “Terroni di mer*a”

I tifosi dell’Eintracht hanno dato vita ad un corteo per Napoli e stanno urlando nei confronti dei partenopei “Terroni di mer*a”

La giornalista Rosaria Désirée Klain racconta cosa sta accadendo a Napoli. Attraverso il suo profilo facebook, la cronista ha pubblicato un video che immortala tanti tifosi dell’Eintracht mentre provocano i napoletani in giro per la città: “Al grido di “Terroni di mer*a” si muove sul lungomare di Napoli la tifoseria dell’Eintracht. Un tifoso cerca di colpirmi la mano e in parte ci riesce con un ombrello, per fermare le mie riprese. Un altro mi spintona! Siete la feccia della tifoseria! E vi umilieremo sul campo un’altra volta. Oggi vi siete umiliati da soli nei comportamenti”.

I tifosi dell’Eintracht Francoforte urlano “Terroni di mer*a” ai napoletani

Ha lasciato interdetti l’intervento del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin che ieri si è schierato dalla parte dei tedeschi: “E’ inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi (allo stadio, ndr). Questa situazione è intollerabile”, ha dichiarato Ceferin. “Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata. Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si giocherà lì – ha proseguito ai microfoni di Zdf – E’ molto semplice, cambieremo le regole”.