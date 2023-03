Il retroscena: “Ho incontrato Kim dopo l’Atalanta. Ecco come sta”

Carmine Martino rivela un retroscena: ha incontrato dopo l’Atalanta Kim che gli ha detto come sono le sue condizioni

Carmine Martino rivela di aver incontrato Kim Min Jae. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, il giornalista ha infatti svelato: “Ho incontrato Kim Min Jae dopo la partita contro l’Atalanta e gli ho chiesto come stesse. Non ho dubbi sul suo stato fisico, molto dipenderà da lui questa sera contro l’Eintracht, ma Kim è un vero combattente e sicuramente non si tirerà indietro”. Ha evidenziato il giornalista attraverso l’intervista odierna rilasciata ai microfoni dell’emittente ufficiale del Napoli.

Per Martino sia Kim che Meret saranno titolari in Napoli-Eintracht Francoforte

Martino ha poi proseguito: “Dopo la partita contro l’Atalanta l’ho incontrato e gli ho chiesto come stesse fisicamente, sapete come mi ha risposto? Ha detto testuali parole: “Sto benissimo, sto benissimo”, segno evidente che è stata solo un’uscita per precauzione contro gli orobici”.

“Da quello che so il ragazzo sarà in campo titolare, così come Meret, molto dipenderà dalle loro condizioni. In attacco? Le quotazioni di Lozano sono in ascesa, penso che sarà lui il titolare sulla destra in attacco”. Ha concluso Carmine Martino a Kiss Kiss Napoli.