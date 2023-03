“Kim, Lozano e Meret sono a disposizione?” Arriva la risposta di Spalletti

Kim, Lozano e Meret saranno a disposizione per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha dato il via libera alla convocazione dei tre calciatori reduci da infortunio. Kim si era infortunato al minuto 75 di Napoli-Atalanta, mentre quel match Meret non è riuscito nemmeno a cominciarlo per un problema al polso accusato durante il riscaldamento. Lozano, invece, non era nemmeno tra i convocati.

Napoli-Eintracht Francoforte: Meret, Kim e Lozano a disposizione

“Kim, Lozano e Meret sono a disposizione e possono giocare da titolare” ha detto Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli potrà avere tutti e tre i calciatori a disposizione, ma non si è lasciato sfuggire nulla sulla formazione. Niente da fare invece per Raspadori, come sottolinea lo stesso Spalletti: “Eravamo tutti entusiasti per Jack, volevamo almeno portarlo in panchina ma rischieremo qualcosa, visto il periodo che ha passato lo teniamo fuori e ci prendiamo qualche altro giorno per farlo guarire al meglio“.