Spalletti sul divieto di trasferta: “Nostri tifosi non garantita massima sicurezza. Si è fatta ironia, non va bene”

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Eintracht Francoforte parla anche del divieto di trasferta per i tifosi tedeschi.

L’Eintracht Francoforte ha protestato molto per il divieto di trasferta, tanto che il presidente è pronto a non incontrare il Napoli nel consueto pranzo pre partita. Durante la conferenza stampa di Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti parla del divieto di trasferta e risponde duramente ad un giornalista tedesco: “La decisione presa oggi scaturisce da qualcosa che è accaduto all’andata, quando non è stata garantita la massima sicurezza ai nostri tifosi e questo non va bene“.

Eintracht divieto di trasferta a Napoli: la posizione di Spalletti

L’allenatore del Napoli risponde in maniera impeccabile alla domanda della stampa tedesca ed aggiunge: “Bisogna sapere che quando si parla di ordine pubblico ci sono organi ufficiali che sono predisposti a prendere delle decisioni. E se lo hanno fatto è perché magari hanno il timore che possa accadere qualcosa e queste decisioni vanno assolutamente rispettate.

Inoltre voglio ricordare che questo non dipende assolutamente dal nostro club, lo voglio ribadire perché su questo si è fatto ironia e non va assolutamente bene”.

Proprio in questo senso ci sono delle novità, visto che alla stazione di Napoli sono in arrivo 400 tifosi dell’Eintracht Francoforte proveniente da Salerno.